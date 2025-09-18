Haberler

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan 3 helikopter ve 4 uçak, karadan ise 11 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 personel ile müdahale edildi.

Çevre ilçe belediyelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Erol Güngördü - Güncel
