Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Üvecik köyü kırsalındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, çalışmaları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü

Tünel hizmete açıldı! Seyahat süresi 3 dakikaya düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli'de aileler arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var

İki aile arasında meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.