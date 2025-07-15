Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, 1,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan yangın, yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, karadan yapılan müdahalenin ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel