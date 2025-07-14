Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında bazı metruk evler zarar gördü.

ÇANAKKALE'de tarım arazisinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında bazı metruk evler zarar gördü.

Merkeze bağlı Erenköy köyü yakınlarında orman dışı alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yakınındaki bazı metruk evlere de sıçrayarak zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler 2 saatte saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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