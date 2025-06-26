Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyünde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 2,5 saat içinde kontrol altına alındı.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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