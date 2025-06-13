Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 4,2 hektarlık alan zarar gördü.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyü yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, toplam 12 su ikmal aracı ve arazöz, 2 dozer, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve toplam 90 personel sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4,2 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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