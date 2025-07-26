Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tüm ekipler yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz itfaiye, 2 dozer ve 125 personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

'RÜZGAR ÇOK KUVVETLİ'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Ezine Üvecik köyü kırsalında çıkan yangına 5 uçak, 3 helikopter ile havadan 14 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 125 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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