Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale-Edirne Otoyolu yakınındaki Kocaçeşme köyünde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Orman ve belediye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Çanakkale- Edirne Otoyolu yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gelibolu'ya bağlı Kocaçeşme köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesi üzerine orman ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Hasan Ay - Güncel
