Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesi Uluköy ve Kayacık köyleri arasındaki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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