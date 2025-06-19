Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkardığı yangın nedeniyle 600 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangının biçerdöverin çalışması sırasında meydana gelen kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlendi ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 600 dönüm ekili arazi zarar gördü.
Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi.
Yangının çıkışına neden olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel