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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayvacık ilçesinde Çamköy yakınlarında saat 13.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki ahırlardan bazıları zarar görürken, 2 büyükbaş öldü. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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