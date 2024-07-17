Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Ayvacık ilçesinde Çamköy yakınlarında saat 13.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki ahırlardan bazıları zarar görürken, 2 büyükbaş öldü. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel