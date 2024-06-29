Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ezine ilçesi Geyikli beldesi yakınında saat 16.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.