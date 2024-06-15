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Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise jandarma tarafından inceleniyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Pınarbaşı köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ilk müdahale araçları ve arazözlerle ekipler sevk edildi.

Köylülerin de traktörlerle destek verdiği ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 4 dönüm arazinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Jandarma Bayramiç Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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