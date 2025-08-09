Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Bir Sera Yandı
Çanakkale'nin Kalabaklı köyü yakınında bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile bir saat içinde söndürüldü, ancak bölgede bir sera yangında zarar gördü.
ÇANAKKALE'de tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın 1 saatte söndürülürken, bölgede bir sera yandı.
Kalabaklı köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 16.00 sıralarında söndürüldü. Bölgedeki bir sera yanarken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel