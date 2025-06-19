Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın, Biçerdöver Operatörüne Adli İşlem

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangın, biçerdöver operatörünün kıvılcım saçması nedeniyle oluştu. Yangında 40 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü ve operatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güllüce köyünde saat 11.30'da çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 40 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi.

Yangına neden olduğu tespit edilen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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