Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan tarım arazisi yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangında 4 hektar tarım alanı zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Mahmudiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 1 helikopter, 2 dozer, 12 arazöz, su ikmal aracı ve 90 personel ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında 4 hektar tarım alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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