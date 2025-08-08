Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangında İtfaiye Aracı Yandı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ederken alevler arasında kalan itfaiye aracı, kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ettikleri sırada rüzgarın ters dönmesi üzerine itfaiye aracı alevlerin içinde kaldı.

Olay nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.