Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Çanakkale'de Gökçalı köyünde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunuyor. Köylüler ise tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek oluyor.
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Merkeze bağlı Gökçalı köyünde sürülmüş bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlatan ekiplere destek olmak için köylüler tankerlerle su taşıyor.
Yoğun dumanın yükseldiği, yakınında zeytinliklerin de bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.