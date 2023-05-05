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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

Güncel Haberler

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda sikke ve tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda sikke ve tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, çeşitli dönemlere ait 107 sikke, 18 metal obje, kemer tokası, 4 yüzük, insan silüetinde heykel başı, amfora ile Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen gaz ocağı başlığı ve mermi çekirdeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli N.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale Güncel Haberler

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