Çanakkale'de tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Çanakkale'de tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Çanakkale'de tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bayramiç'te 2 kişinin tarihi eser niteliğindeki bazı malzemeleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Toplam 406 adet sikke ile 2 metal objeye ise el konuldu.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale, Jandarma, Bayramiç, Güncel, Haberler

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