Çanakkale'de Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Çanakkale'de meydana gelen kazada bir taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde, A.Y'nin kullandığı 17 T 0029 plakalı ticari taksi ile F.K. idaresindeki 16 JUK 80 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü F.K. ile otomobildeki D.Y, A.Y, N.Y, E.Y, S.Ç, D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.
Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel