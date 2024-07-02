Çanakkale'de Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi Kadın Girişimcileri Ziyaret Etti

Çanakkale'de süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede yer alan kadın girişimciler Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Vali Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sinan Türkmen ve kadın girişimciler Berrin Karadoğan, Simen Oktaş, Nurcan Özçelik, Necmiye Şen'i makamında kabul etti.

Kadın girişimciler, Çanakkale'de süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Arttırılması Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar ile planlanan faaliyetler hakkında Vali Aktaş'a bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, kadın girişimcilere çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkürlerini sundu.