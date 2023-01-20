Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de, örgütlü olarak tehdit ve baskıyla karşılıksız mal aldıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de, örgütlü olarak tehdit ve baskıyla karşılıksız mal aldıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.D, H.D, Y.K, H.İ, E.B, B.K. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takip çalışması kapsamında, kentte tehdit ve baskı uygulayarak pazar esnafının ve köylülerin mallarını zorla ve karşılıksız aldıkları, bazı alanlarda faaliyet gösteren kişileri iş yerlerini devretmeye zorladıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik 17 Ocak'taki operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve bu silahlara ait fişekler ile çok sayıda çek ve senet ele geçirilmişti.