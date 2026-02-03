Haberler

Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, elebaşılığını S.A'nın yaptığı suç örgütüyle bağlantılı 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturmada, elebaşılığını S.A'nın yaptığı, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi olaylar gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 25 adrese "Seyit-17" isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
