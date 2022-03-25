Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Eğlence sektöründe işletmecilik faaliyetlerini sürdüren kişiler üzerinde "yağma suçu" işledikleri de ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... ÇANAKKALE - Suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

title