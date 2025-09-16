Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 19 Gözaltı, 8 Tutuklama

Çanakkale'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce örgütlü suçların önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları değerlendirilen bir grubun, Çanakkale ve çevre illerdeki esnafın taşınır ve taşınmaz mallarını baskı ve cebirle üzerlerine geçirdikleri, yüksek faizle borç para verdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekiplerince 12 Eylül'de yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İkamet ve iş yeri aramalarında, 1 ruhsatsız tabanca, 36 fişek, dijital materyaller, çek ve senetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri Z.K.Ö. ile C.Ö, M.D, F.C, S.B, A.T, İ.T. ve S.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.