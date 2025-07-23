Çanakkale'de Su Kuyusunda Cansız Beden Bulundu

Çanakkale'de Su Kuyusunda Cansız Beden Bulundu
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, bahçesine giden 67 yaşındaki Havva Ş., su kuyusunda ölü olarak bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde bahçesine giden Havva Ş. (67), su kuyusunda ölü bulundu.

Olay, dün öğleden sonra Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyünde meydana geldi. Bahçesine giden Havva Ş.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Havva Ş.'nin 6 metre derinlikte ve içerisinde 1 metrelik su bulunan kuyunun içerisinde cansız bedeni bulundu. Kuyudan çıkarılan Havva Ş.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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