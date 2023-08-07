Kuraklık nedeniyle sulama yapılan 89 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 45 bin hektar tarım alanı sulama yapılamama tehlikesiyle karşı karşıya Atikhisar barajında 23 milyon metreküp su kaldı

Çanakkale'de su krizi yaşanıyor

-Kuraklık nedeniyle sulama yapılan 89 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 45 bin hektar tarım alanı sulama yapılamama tehlikesiyle karşı karşıya

Atikhisar barajında 23 milyon metreküp su kaldı

ÇANAKKALE Çanakkale merkez ve ilçeleri, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, yağışların olmaması ve barajların doluluk oranının yükselmemesi sebebiyle oluşan kuraklık sebebiyle tarımsal sulama alanlarında kullanılan suyun doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini ve suyun hiçbir şekilde boşa harcanmamasını gerektiğini belirtti. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı yaklaşık 23 milyon metreküpte kaldı. Yaşanan kuraklık nedeniyle sulama yapılan 89 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 45 bin hektar tarım alanı sulama yapılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçeleri, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı 23 milyon metreküp, su seviyesinde kaldı.

Çanakkale'de 331 bin 633 hektar tarım arazisi bulunuyor. Bu tarım arazilerinin ortalama 113 bin 258 hektar alanı sulanabilir tarım arazisi. Her yıl ortalama 113 bin 258 hektar sulanabilir tarım arazisinden yaklaşık 89 bin hektar tarım arazisinde sulama yapılıyor. Bu yıl yağışların olmaması, kuraklığın devam etmesi ve barajlardaki doluluk oranlarının yükselmemesi sebebiyle sulama yapılan 89 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 45 bin hektar tarım alanı sulama yapılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Çanakkale'de kurak bir yıl geçirdiklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Son zamanlarda bahar yağmurları güzel yağmıştı ama geriye dönük baktığımızda kış yağmurları olmadığı için bahar yağmurları geçici bir çözüm olmuştu. Hububat ürünlerinde güzel bir verim aldık. Bu yıl sezona başladığımızda Atikhisar Barajının seviyesi yüzde 52'ydi, şuanda ise bu seviye yüzde 40'lara kadar düştü. Artık Çanakkale için hem tarımsal amaçta, hem de içme suyunda sıkıntı olacağı bariz bir şekilde belli oldu. Çanakkale Belediyesi'nden, üreticiden ve meskenlerden önerimiz şu, artık su dünyada, Türkiye'de ve Çanakkale'de çok değerli hale geldi. Tarımsal amaçlı kullanılan suyun artık bundan sonra daha doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini ve suyun hiçbir şekilde boşa harcanmamasını istiyoruz" dedi.