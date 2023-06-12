Çanakkale'de su kısıtlaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

ÇANAKKALE'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su miktarı, yaşanan kuraklık nedeniyle 28 milyon metreküpte kaldı. Çanakkale Belediyesi, 2 Mart'ta encümen kararıyla su tüketimine getirdiği kısıtlamayı 31 Ağustos'a kadar uzattı.

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, kuraklık nedeniyle 28 milyon metreküpte kaldı. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalması üzerine Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla 2 Mart'ta getirilen su kullanımına yönelik kısıtlama kararının geçerliliği 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyumuzu korumak adına belediye encümenince alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliği 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı" denildi.