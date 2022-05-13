Çanakkale'de su kesintisi yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde 17 Mayıs'ta su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ana isale hattındaki bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle 17 Mayıs Salı günü 09.00-00.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi, Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos mevkilerinin tamamına su verilemeyecek.