Çanakkale'de su kesintisi yapılacak - Haberler

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Çanakkale'de su kesintisi yapılacak

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de su kesintisi yapılacak

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde 17 Mayıs'ta su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde 17 Mayıs'ta su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ana isale hattındaki bakım, onarım ve yenileme çalışması nedeniyle 17 Mayıs Salı günü 09.00-00.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi, Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos mevkilerinin tamamına su verilemeyecek.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale, Mayıs, Salı, su, Güncel, Haberler

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