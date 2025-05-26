Çanakkale'de Siyasi Parti Binasına Taş Atan Şahıs Gözaltına Alındı

Çanakkale'de Siyasi Parti Binasına Taş Atan Şahıs Gözaltına Alındı
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Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasına taş atarak zarar veren 34 yaşındaki A.A., gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan adli tahkikat sürüyor.

Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasının camına taş atarak zarar veren kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, DEM Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası camına taş atılarak zarar verildiği ihbarı üzerine inceleme yapıldığı bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenin Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A. (34) olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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