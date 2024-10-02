Çanakkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 21 Gözaltı, 8 Tutuklama

Olay, 26 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşüp, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nin önüne kadar taştı. Kavgada 3'ü tabancayla, 3'ü de bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

21 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılırken; polis, yaralıların da aralarında olduğu kavgaya karıştıkları belirlenen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 10 ayrı adrese ertesi gün yapılan operasyonda; 1'i kurusıkı 3 tabanca, 15 mermi, 2 kesici alet ve sopa, 250 bin bandrolsüz boş makaron, 113 kilogram tütün, 400 mükerrer kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi. M.K., Y.K., Ö.K, F.K, S.K, S.K, İ.K. ve E.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler ya polis ya da savcılık işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.