Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale'de 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında merkezde belirlenen adreste, bomba arama köpeği 'Torba' ile arama yapıldı. Evde 4 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, tabanca fişeği ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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