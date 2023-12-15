Çanakkale'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Çanakkale'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, il merkezi ve bazı ilçelerde trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise yağışın dinmesini kapalı yerlerde bekledi. Küçük Sanayi Sitesi'nde yollarda büyük su birikintileri oluştu ve bazı iş yerlerinin giriş bölümleri suyla doldu.
Çanakkale'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
İl merkezi ve bazı ilçelerde sağanak nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı yerlerde yağışın dinmesini bekledi.
Kent merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu.
Bazı iş yerlerinin giriş bölümlerini su bastı. Esnaf, dükkanlardaki suyun tahliyesi için yoğun çaba harcadı.