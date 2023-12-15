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Çanakkale'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

15 Aralık 2023 16:00 Güncelleme: 16:02 Abone Ol

Çanakkale'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, il merkezi ve bazı ilçelerde trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise yağışın dinmesini kapalı yerlerde bekledi. Küçük Sanayi Sitesi'nde yollarda büyük su birikintileri oluştu ve bazı iş yerlerinin giriş bölümleri suyla doldu.