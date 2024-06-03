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Çanakkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Çanakkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazada kamyonet sürücüsü sıkıştı ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmeden ev eşyası yüklü Ramazan Yaramış idaresindeki 45 FA 773 plakalı kamyonet, Çanakkale-İzmir Karayolunun Troya Tüneli girişinde hareket halindeki Hüseyin Uysal idaresindeki 17 HF 121 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Yaramış araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkışan araçtan çıkardı.

Yaramış, sağlık ekiplerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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