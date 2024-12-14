Çanakkale'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kocaköy köyü sahilinde Halil Küçük idaresindeki 35 KNH 78 plakalı otomobilinin motor kısmından alev alması sonucu yangın başladı.
Sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel