Çanakkale'de Sentetik Uyuşturucu Taşımacılığına Tutuklama
Çanakkale'de midesinde sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli M.R., yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde taşıma ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'de midesinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan, taşıyan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında hava yoluyla İran'dan Türkiye'ye giriş yapan M.R. takibe alındı.
Zanlının İran'dan getireceği uyuşturucuyu A.D'ye teslim edeceğini tespit eden ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
M.R'nin üst aramasında, 7 sentetik hap ele geçirildi. Durumundan şüphelenilen M.R'nin hastanede tomografi yöntemiyle yapılan iç beden muayenesinde ise midesinde 5 kapsül halinde 173,15 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Uyuşturucu madde, yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.