Çanakkale'de, şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler panayırda eğlendi

Çanakkale'de, şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler panayırda eğlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de polis tarafından şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler için Çan ilçesinde program düzenlendi.

Çanakkale'de polis tarafından şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler için Çan ilçesinde program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesindeki etkinlikte kapsamında panayıra götürülen çocuklar çeşitli oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Program sırasında görevli polis ekipleri de çocuklara eşlik etti.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

İran'ın hava saldırısında evi vuruldu
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.