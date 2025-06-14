Çanakkale'de, şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler panayırda eğlendi

Çanakkale'de polis tarafından şehit ve gazi çocukları ile özel gereksinimli bireyler için Çan ilçesinde program düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesindeki etkinlikte kapsamında panayıra götürülen çocuklar çeşitli oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Program sırasında görevli polis ekipleri de çocuklara eşlik etti.