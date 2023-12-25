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Çanakkale'de Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı

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Çanakkale'de yapım çalışmaları tamamlanan Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı.

Çanakkale'de yapım çalışmaları tamamlanan Sarıcaeli kavşağında üst geçit çift yönlü trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara daha güvenli ve keyifli bir sürüş hizmeti sağlayacak Sarıcaeli kavşağında üst geçitte çalışmaların tamamlanarak çift yönlü olarak trafiğe açıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

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