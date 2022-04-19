Çanakkale'de şarampole devrilen resmi araçtaki 4 zabıta yaralandı - Haberler

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Çanakkale'de şarampole devrilen resmi araçtaki 4 zabıta yaralandı

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Çanakkale'de şarampole devrilen resmi araçtaki 4 zabıta yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen resmi araçtaki 4 zabıta personeli yaralandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen resmi araçtaki 4 zabıta personeli yaralandı.

Gelibolu'dan Eceabat yönüne giden, U.K'nin kullandığı Eceabat Belediyesi'ne ait 17 EA 407 plakalı zabıta aracı, Fındıklı kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sürücü U.K. ile diğer 3 zabıta, Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarılıp Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan zabıta ekibinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale, Zabıta, Güncel, Haberler

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