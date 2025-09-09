Haberler

Çanakkale'de Sahte Rezervasyonla Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale'de Sahte Rezervasyonla Dolandırıcılık Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de sahte rezervasyon yaparak dolandırıcılık yapan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon, bilişim sistemleri üzerinden oteller adına gerçekleştirilen dolandırıcılığa karşı yapıldı.

ÇANAKKALE'de merkezli 4 ilde, bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon yaparak çok sayıda kişiyi dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemleri üzerinden oteller adına sahte rezervasyon ile dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik Çanakkale başta olmak üzere İstanbul, Edirne ve Sivas'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda B.M.,M.D., M.E., M.T., A.A. ve E.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen B.M., M.D., M.E., M.T., A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.H. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Davutoğlu: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın

Davutoğlu isyan etti: Yeter, milletle alay etmeyi bırakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.