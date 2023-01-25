Çanakkale'de sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibi çalışmaları kapsamında, Lapseki ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 21 adet sahte 200 lira, 35 adet sahte 100 lira ile 3 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Parada Sahtecilik" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçlarından yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Operasyon Çanakkale Güncel Haberler

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