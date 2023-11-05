Çanakkale'de Sahte Para Operasyonu: 1 Tutuklama
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Lapseki'de polis ekipleri, esnafın ihbarı üzerine başlattıkları çalışma kapsamında, sahte banknotları piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilerin kırsal alandaki bir evde bulunduğunu belirledi.
Şüphelilerin kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, cezaevinden yeni çıktığı tespit edilen B.C.B. ile M.Z'yi gözaltına alındı.
Operasyonda desteler halinde zulalanmış çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.C.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.