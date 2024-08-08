Çanakkale'de sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Etili köyünde yaşayan İrfan Tan, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bir köpeğin sağ bacağından ısırması sonucu yaralanan Tan, Çan Devlet Hastanesine giderek aşı yaptırdı ve yarasını tedavi ettirdi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı.
Etili köyünde yaşayan İrfan Tan, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Bir köpeğin sağ bacağından ısırması sonucu yaralanan Tan, Çan Devlet Hastanesine giderek aşı yaptırdı, yarasını tedavi ettirdi.