Çanakkale'de Sahilde Patlamamış Top Mermisi Bulundu
Çanakkale Kepez beldesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan patlamamış top mermisi, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı.
ÇANAKKALE'de, sahilde patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, polis ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.
Merkeze bağlı Kepez beldesinde saat 10.30 sıralarında sahilde gezen vatandaşlar, patlamamış top mermisini fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra incelenmek üzere top mermisi polis ekipleri tarafından götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel