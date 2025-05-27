Çanakkale'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı

Çanakkale'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de temel eğitim çağındaki öğrencilerin sağlık okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesinin açılışı yapıldı. Proje, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları iş birliği ile hayata geçirildi.

Çanakkale'de temel eğitim çağındaki öğrencilere sağlık okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında faaliyete geçirilen projenin açılış programı Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk'ün katılımıyla Atatürk İlkokulunda yapıldı.

Vali Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gözetilmesinin önemine dikkati çekti.

Çocukların sağlıklı büyüyebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında çok kuvvetli bir iş birliğinin olduğunu belirten Toraman, "Çanakkale'de bu iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Çocuklarımıza sağlık bilincini, sağlık okuryazarlığını öğretmeyi amaçlayan bir faaliyet. Bugün Atatürk İlkokulunda bunun başlangıcını yapıyoruz. İnşallah diğer okullarımızda da kademeli olarak bu eğitimler alanında uzman yetkin sağlık personeli tarafından çok kıymetli öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimize aktarılacak. Öğrencilerimiz bu öğrendiklerini evde de kardeşleri, anne babaları ile paylaşarak çoğaltacak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayta da sağlıklı bireylerin olduğu toplumun geleceğe umutla baktığını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Baştürk de projenin temel eğitim düzeyindeki öğrencilere sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projede çocuklarımız UMKE'yi, 122'yi, aile hekimliğini, kendine bakımı, sağlıklı alışkanlıkları ve sağlık bilincini geliştirmeyi hep beraber öğrenecekler. Bu öğrenme sonucunda buradaki 800 evladımız birer 'sağlık elçisi' olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk İlkokulu 1-D sınıfı öğrencisi Beyza Kahraman şiir okudu, okulun halk oyunu ekibi de gösteri sundu.

Etkinlik, kurum ve kuruluşların stantlarının gezilmesi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu

Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar

Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.