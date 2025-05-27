Çanakkale'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı

Çanakkale'de temel eğitim çağındaki öğrencilere sağlık okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında faaliyete geçirilen projenin açılış programı Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk'ün katılımıyla Atatürk İlkokulunda yapıldı.

Vali Toraman, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gözetilmesinin önemine dikkati çekti.

Çocukların sağlıklı büyüyebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında çok kuvvetli bir iş birliğinin olduğunu belirten Toraman, "Çanakkale'de bu iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Çocuklarımıza sağlık bilincini, sağlık okuryazarlığını öğretmeyi amaçlayan bir faaliyet. Bugün Atatürk İlkokulunda bunun başlangıcını yapıyoruz. İnşallah diğer okullarımızda da kademeli olarak bu eğitimler alanında uzman yetkin sağlık personeli tarafından çok kıymetli öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimize aktarılacak. Öğrencilerimiz bu öğrendiklerini evde de kardeşleri, anne babaları ile paylaşarak çoğaltacak." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayta da sağlıklı bireylerin olduğu toplumun geleceğe umutla baktığını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Baştürk de projenin temel eğitim düzeyindeki öğrencilere sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projede çocuklarımız UMKE'yi, 122'yi, aile hekimliğini, kendine bakımı, sağlıklı alışkanlıkları ve sağlık bilincini geliştirmeyi hep beraber öğrenecekler. Bu öğrenme sonucunda buradaki 800 evladımız birer 'sağlık elçisi' olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk İlkokulu 1-D sınıfı öğrencisi Beyza Kahraman şiir okudu, okulun halk oyunu ekibi de gösteri sundu.

Etkinlik, kurum ve kuruluşların stantlarının gezilmesi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.