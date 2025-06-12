Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Çanakkale'nin Kumkale mevkiinde Sağlık Bakanlığı'na ait botta meydana gelen patlamada bir sağlık personeli hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Kumkale mevkiinde, Sağlık Bakanlığı'na ait Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olayda bir sağlık personeli yaşamını yitirdi, bir vatandaş ise yaralandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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