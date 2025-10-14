Haberler

Çanakkale'de Sağlık Astsubayı, Emekli Astsubayı Vurdu

Çanakkale'de Sağlık Astsubayı, Emekli Astsubayı Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de husumet nedeniyle gerçekleşen kavgada sağlık astsubayı C.B., emekli astsubay G.Y.'yi tabancayla sırtından vurarak ölümüne neden oldu. Olay yerinde yakalanan C.B. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de emekli astsubay G.Y., aralarında bulunan husumet nedeniyle kavga ettiği sağlık astsubayı C.B. tarafından tabancayla sırtından vurularak, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi Bahçelievler 10'uncu Etap Kutluay Apartmanı'nın bahçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen sağlık astsubayı C.B. ile emekli astsubay G.Y. apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre sonra C.B., yanında bulunan tabancayla G.Y.'yi sırtından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri G.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli C.B. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.