Çanakkale'de Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi Zarar Verdi
Çanakkale ve çevresinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yollar göle döndü. Sinekçi köyünde yıldırım düşmesi sonucu caminin minaresinin bir kısmı yıkıldı ve bir ağaç ikiye ayrıldı.
Çanakkale'de sağanak; yollar göle döndü (3)
Çanakkale ve ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2'ye ayrıldı.