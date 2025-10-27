Çanakkale'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

ÇANAKKALE'de, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan sarı kodlu uyarının ardından akşam saatlerinde sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.